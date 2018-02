10-02-2018, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Automobilist verliest bankstel op A7

Leek - De A7 richting Groningen was vrijdagavond ter hoogte van Leek langere tijd afgesloten omdat een automobilist een bankstel was verloren.

Het bankstel was van een aanhanger achter de auto af gevallen en vervolgens waren er enkele auto’s overheen gereden. Hierdoor was de bekleding en de onderdelen verspreid over ongeveer een kilometer.

In totaal zijn er zes auto’s beschadigd en zijn er vijf voertuigen afgesleept. Rond 23:45 uur was de weg weer open.