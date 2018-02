10-02-2018, Redactie

Dierenambulance Groningen op 112GroningenDag

Groningen - De Vereniging Dierenambulance Groningen is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met een stand op de 112GroningenDag in MartiniPlaza in Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

De Vereniging Dierenambulance Groningen is in 1979 opgericht met als doel het helpen van zieke en gewonde dieren. Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op 050-5791900 voor calamiteiten en minder dringende zaken.

Eén van onze taken is het ophalen van zieke en gewonde dieren. Als er een melding binnenkomt rukt één van onze ambulances uit om eerste hulp te bieden, daarna wordt het dier eventueel naar een dierenarts gebracht voor verdere behandeling.

Een andere van onze taken is het ophalen van overleden dieren. Helaas bestaat een groot deel van onze meldingen uit overleden dieren, dat kan gaan om:

• Dieren die thuis overleden zijn

• Dieren die door een dierenarts zijn ingeslapen.

• Dieren waar niet direct een eigenaar van bekend is.

Ook doet Dierenambulance Groningen aan het registreren van verloren en gevonden dieren. Als u uw huisdier vermist, kunt u de beschrijving doorgeven aan ons. Wij kijken dan of wij een dier gevonden hebben dat voldoet aan deze beschrijving. Telkens als er een dier door ons wordt opgehaald, wordt er gekeken of er misschien een soortgelijk dier vermist wordt. Van elk dier, dat bij ons binnenkomt, wordt een rapport gemaakt. Als een eventuele eigenaar dan belt kunnen wij vertellen waar het dier zit.

Vaak zijn wij, op verzoek van de dierenbescherming en de politie, aanwezig bij uitzettingen, als eerste opvang voor de betrokken dieren. Dit geldt ook voor situaties als brand en dergelijke. Naast boven genoemde diensten bieden wij ook de D.A.F. dienst aan, D.A.F. staat voor dierenarts afspraak. U kunt dus de dierenambulance bellen als u met uw huisdier naar de dierenarts, pension of trimsalon moet. Dit is vooral handig als u geen auto/rijbewijs heeft. En als lid krijgt u korting op de ritprijs.

Wilt u meer informatie over Dierenambulance Groningen? Dan kunt u gebruik maken van onze informatieve bezoeken. Op aanvraag van scholen, bejaardentehuizen en verenigingen komen er twee of meer medewerkers van de D.A.G. met de ambulance om uitleg te geven over de taken van de dierenambulance. Ook kunt u op afspraak bij ons op het pand een rondleiding krijgen.

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag