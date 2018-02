10-02-2018, Mark Heikens 112Gr. & Johan Wildeboer & P. Kroeze

Kind(2) gewond na ongeval in Middelstum

Middelstum - Zaterdagmiddag om 17:25 uur is op de Boerdamsterweg in Middelstum een kind(2) per ongeluk aangereden door een automobilist. Het zou gaan om de opa van het kind.