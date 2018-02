10-02-2018, Marcella Werkman - 112Groningen.nl

Auto belandt in sloot bij Warfhuizen

Warfhuizen - Aan de Zuurdijksterweg in Warfhuizen is vrijdagavond een auto in de sloot terecht gekomen.

De bestuurder en bijrijder konden het voertuig zelfstandig verlaten. Een ambulance kwam ter plaatse om de slachtoffers te controleren. Het is onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de sloot gehaald.