11-02-2018, Johan Wildeboer & Mark Heikens-112Groningen

Forse containerbrand in Ten Post (Video)

Ten Post - In de nacht van zaterdag op zondag is aan de Tuwingastraat in Ten Post een bouwcontainer vol met afval uitgebrand.

De brandweer werd even voor half 1 gealarmeerd voor de brand. Bij aankomst sloegen de vlammen hoog boven de container uit en dreigde over te slaan naar een naastgelegen woning. Door snel optreden van de brandweer kon erger worden voorkomen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Dvhn