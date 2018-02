11-02-2018, Michael Huising 112gr.

Verwarde man(47) gearresteerd na autobrand

Stadskanaal - Een 47-jarige bewoner van de Unikenstraat in Stadskanaal is zojuist door ons aangehouden. Dat gebeurde nadat de man rond acht uur vanochtend vermoedelijk een auto bij zijn huis in brand had gestoken.