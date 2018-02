11-02-2018, Marcella Werkman & Mark Heikens - 112Gr.

Overleden persoon aangetroffen in woning (Video)

Warfhuizen - Aan de Baron van Asbeckweg in Warfhuizen is zondagmiddag een levenloos lichaam aangetroffen in een woning.

Een misdrijf wordt niet uitgesloten. De politie heeft een persoon in de woning aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid. Op dit moment doet de politie onderzoek in de woning.