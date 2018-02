11-02-2018, Marcella Werkman - 112Gr. & Johan Wildeboer (Video)

Overleden vrouw blijkt bewoonster (46)

Warfhuizen - De overleden persoon die zondagmiddag in een woning aan de Baron van Asbeckweg in Warfhuizen is gevonden is de 46-jarige bewoonster van de woning.

Dat heeft de politie bekend gemaakt. Haar 32-jarige vriend, tevens bewoner van de woning, is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van de 46-jarige vrouw. De forensische opsporing doet onderzoek in en rondom de woning. Tv Noord