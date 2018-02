12-02-2018, Marcella Werkman - 112Gr. & Johan Wildeboer (Video)

Overleden vrouw blijkt door misdrijf om het leven te zijn gekomen

Warfhuizen - De overleden persoon die zondagmiddag in een woning aan de Baron van Asbeckweg in Warfhuizen is gevonden is de 46-jarige bewoonster van de woning.

Volgens woordvoerder Reinds van de Politie was al snel bekend dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gebracht. Bij het binnentreden van de woning was de 32 jarige verdachte aanwezig en is inverband met mogelijke betrokkenheid aan het misdrijf aangehouden en zal worden verhoord door de politie. Tijdens het onderzoek werden er veel opmerkingen gemaakt in het dorp en Socialmedia. Hier hebben wij ons als poltie erg aan gestoord. Dit omdat de meeste opmerkingen niet klopten. Aldus Reinds Maandag zal de gehele dag nog onderzoek plaats vinden door het Forensisch team van de politie en zal de verdachte worden verhoord. Tv Noord