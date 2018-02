11-02-2018, Martin Nuver 112Gr.

Flat kort ontruimd na brand in keuken

Groningen - Een flatwoning aan de Berkenlaanis zondagavond om 20:45 uur enige tijd ontruimd geweest vanwege een brandje in de keuken.

Volgens de bevelvoerder van de brandweer stond er een pizzadoos op het fornuis in brand. Deze was zaterdagavond vergeten weg te gooien. Dit leidde tot rookontwikkeling in de keuken.

Tien bewoners van de flat moesten korte tijd op straat vertoeven. Na een kwartier kon iedereen weerr in zijn woning.

Tv Noord