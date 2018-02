11-02-2018, Johan Wildeboer-112Groningen

Aardbeving met kracht van 2.2 in Garrelsweer

Garrelsweer - In Garrelsweer was zondagmiddag rond 18:00 uur een aardbeving met een kracht van 2.2 op de schaal van Richter.

De kracht van de beving kanlater nog wordt bijgesteld. Voor zover bekend is er weinig schade, maar dit moet later blijken.