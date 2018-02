12-02-2018, Johan Wildeboer - 112Groningen.nl

Getuigen gezocht van vernielingen op treinstation in Uithuizermeeden

Uithuizermeeden - Afgelopen zondag werden er 's avonds wederom zaken vernield op het station in Uithuizermeeden. Door een aantal jongeren werden de checkpalen en een afvalbak besmeurd met verf.

Op zaterdagavond werden aan de Vlasakker (nabij het Johan van Veenplein) bij een wooncomplex brievenbussen en een ruit vernield.

Mocht je informatie hebben over deze vernielingen dan is het verzoek om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000