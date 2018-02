12-02-2018, Martin Nuver 112Gr.

Woonboot zinkt: Duikers treffen niemand aan (Video)

Groningen - Aan de Oosterhamrikkade is maandagmorgen een woonboot volledig gezonken. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Omstanders dachten mogelijk dat er nog mensen binnen waren.

Behalve de politie en een ambulance kwamen ook duikers van de Groninger brandweer ter plaatse. Ter plaatse hebben zij het object onderzocht, maar troffen niemand aan.

De gemeente gaat de boot maandag of dinsdag bergen. Om nieuwe 112-meldingen te voorkomen is de vindlocatie afgezet. Hoe de boot kon zinken is nog onbekend.

Tv Noord

Oogtv