12-02-2018 - 112Groningen.nl

Auto botst tegen boom in Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Maasbroek in Stadskanaal is maandagmiddag een auto frontaal tegen een boom gebotst.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onbekend. Mogelijk heeft gladheid een rol gespeeld. De boom heeft voorkomen dat de auto in het water terechtkwam. De bestuurder van de personenauto kon zelfstandig het voertuig verlaten en is zover bekend niet gewond geraakt. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept.