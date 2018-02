12-02-2018, Marcella Werkman 112Gr.

Onderzoek moord Warfhuizen nog in volle gang (Video)

Warfhuizen - De overleden vrouw die zondagmiddag in een woning aan de Baron van Asbeckweg in Warfhuizen was gevonden is de 46-jarige bewoonster van de woning. Ze is door een misdrijf omgekomen.

Ook maandagmorgen was er nog volop onderzoek in-en om de woning waar het drama zich zondagmiddag voltrok. Het hele huis wordt op sporen onderzocht. De 32 jarige verdachte was aanwezig toen het gebeurde en is in verband met mogelijke betrokkenheid aan het misdrijf aangehouden en wordt op dit moment verhoord door de recherche. Vanmiddag was het onderzoekp de PD(plaats delict) klaar. Op het bureau zal men verder gaan met het onderzoek. Item zondag