Verdachte in zaak Warfhuizen langer vast (Video)

Warfhuizen - De overleden vrouw die zondagmiddag in een woning aan de Baron van Asbeckweg in Warfhuizen was gevonden is de 46-jarige bewoonster van de woning. Ze is door een misdrijf omgekomen.

De verdachte, een 32-jarige man uit Warfhuizen die in de woning aanwezig was toen het slachtoffer werd gevonden, blijft nog zeker twee weken vastzitten op verdenking van moord of doodslag. Dat heeft het openbaar ministerie woensdag bekend gemaakt.