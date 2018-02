12-02-2018, Dennis Postma 112Gr.

Tiener valt in water bij Veendam

Veendam - Kinderen die op een muurtje aan het spelen waren nabij het Station aan de Parallelweg in Veendam waren erg geschrokken maandagmiddag toen een tiener vermoedelijk uitgleed en in het water terecht kwam.

De duikers konden al snel terug naar de kazerne. Het meisje kreeg van de ambulancedienst een deken om en kon met de schrik in de benen weer naar huis toe voor een warme douche.