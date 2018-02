12-02-2018, Politie Groningen & Haren Facebook

Wie kent de eigenaar van deze fiets ?

Groningen - Deze fiets is door de dader van een gewelddadige beroving in Selwerd achtergelaten op de plek van het misdrijf.

Aangezien dit toch wel een bijzondere fiets is, willen de politie je iets vragen: Wie kent de eigenaar van deze fiets of weet van wie de fiets is? Reacties graag via 0900-8844, onder vermelding van het nummer 2018035878.