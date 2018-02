13-02-2018, Martin Nuver 112Gr.

Automobiliste glijdt van de weg op N7 Groningen (Video)

Groningen - Bij knooppunt Euvelgunne op de N7 in de bekende bocht net voor bij Driebond richting Julianaplein belandde een automobiliste op de kop in de berm. Deze bestuurster is door de gladheid verrast.

Berger Poort heeft de auto geborgen. De vrouw ging naar een ziekenhuis. De Voa deed kort onderzoek. De gladheid verdwijnt rond de middag is de voorspelling. Tv Noord Dvhn Oogtv Meter