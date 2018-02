13-02-2018, Marcella Werkman

Rokende motor in Leens

Leens - Dinsdagmorgen is de brandweer van Wehe den Hoorn opgeroepen voor een autobrand aan de Breekweg in Leens.

Bij aankomst van de brandweer bleek er van brand geen sprake. Wel was de koelvloeistof slang van de auto afgeknapt. De brandweer heeft de lekkage verholpen en is weer retour gegaan.