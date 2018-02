13-02-2018, Johan Wildeboer-112Groningen

Auto lekt brandstof in Appingedam

Appingedam - De brandweer van Appingedam is dinsdagmorgen opgeroepen voor een brandstoflekkage op een parkeerplaats aan de Stationsstraat in Appingedam.

Bij aankomst van de brandweer bleek een net vol getankte auto te lekken. De benzine stroomde in de naastgelegen putten en over de parkeerplaats.



De milieu incidenten bestrijding zal uitbreiding van de lekkage verhelpen en opruimen.