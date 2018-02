13-02-2018, Tweet @politie_stdsknl (Bron)

Auto tegen boom door gladheid

Gemeente Westerwolde - In de gemeente Westerwolde is dinsdagmorgen een auto tegen een boom gekomen nadat deze van de weg gleed. In de hele provincie is het verraderlijk glad.

De politie meldt dat door te weinig verkeer in dat gebied het zout niet wordt ingereden. Pas uw snelheid dus aan. Een berger heeft de auto afgesleept.