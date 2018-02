13-02-2018, Martin Nuver 112Gr.

Inzet voor keukenbrand dat in het weekend al plaatsvond

Groningen - Om 16:44 uur dinsdagmiddag kwam er een woningbrand binnen op de Floresstraat in de stad, tegelijkertijd was er een middelbrand vanwege een automatisch brandalarm in het UMCG in de stad.