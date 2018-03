12-03-2018, Bron: RtvNoord

12 jaar cel en tbs in zaak Jesse van Wieren

Kloosterburen - Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft Rhowan P. uit Kloosterburen in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Meldt RtvNoord op haar website.