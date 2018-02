13-02-2018, RTV Noord bron tekst

Tien jaar cel geëist tegen Rhowan P.

Kloosterburen - Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 10 jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Rhowan P. uit Kloosterburen. Meldt Rtvnoord op haar website.

De eis in hoger beroep is hoger dan de straf die de rechtbank in Groningen in juni oplegde aan Rhowan P.

