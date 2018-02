13-02-2018, 112Groningen

Gewapende overval in Grootegast

Grootegast - Rond 19.30 uur heeft er een gewapende overval plaatsgevonden op een chinees restaurant aan de Hoofdstraat in Grootegast.

De overvaller, een man van ongeveer 1.70m, donker gekleed kwam rond half 8 het restaurant binnen en is uiteindelijk met een een onbekende hoeveelheid geld in onbekende richting gevlucht.



De politie is met meerdere eenheden, een helikopter en speurhonden op zoek naar de dader. Er is nog niemand aangehouden. Heeft u tips? Bel 0900-8844.