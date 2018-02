13-02-2018, Marc Dol 112Gr.

Auto brandt uit bij Nieuw-Buinen

Nieuw-Buinen - Aan de Zuidelijke Tweederdeweg bij Nieuw-Buinen is dinsdagavond een auto in vlammen opgegaan.

Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend. De brandweer is met spoed uitgerukt om de vlammen te bestrijden maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar gehavende auto geborgen.