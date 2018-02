14-02-2018, Fokko Luppes heli foto & Oldambtnu.nl

Politiehelikopter helpt bij aanhouding in Winschoten

Winschoten - Door de politie is zojuist in een woning aan de Vissersdijk in Winschoten een 45-jarige inwoner van de Molenstad aangehouden.

De man wordt verdacht van enkele misdrijven. De politiehelikopter hield bij de actie de omgeving in het vizier. Naar de 45-jarige werd al enige tijd gezocht. Vanmorgen kreeg de politie meldkamer een telefoontje van een buurtbewoner die dacht dat er in een pand aan de Vissersdijk werd ingebroken. De 45-jarige werd in het huis in de boeien geslagen.