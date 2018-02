14-02-2018, Dennis Postma 112Gr.

Auto brandt volledig uit op parkeerplaats langs A7

Scheemda - Een personenauto is woensdagmiddag even voor 18:00 uur in brand gevlogen. Dit gebeurde op het parkeerterrein van de Esso tankstation langs de A7 ter hoogte van Scheemda.

De vlammen hadden, ondanks een snelle inzet van brandweer Scheemda, de auto al volledig verwoest. Van de auto is weinig meer over, een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd. Vermoedelijk is een technisch mankement de oorzaak.