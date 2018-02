16-02-2018, Joey Lameris/112Gr.

Treinverkeer rijdt weer na ongeval bij Euroborg

Groningen - Bij Station Euroborg is vrijdagavond een ernstig ongeval gebeurd. De brandweer had gelijk schermen geplaatst. Treinen reden met vertraging. Een persoon kwam vermoedelijk tegen een trein terecht en overleed op het perron.

Als er opzet in het spel is of het gaat om een ongeval of zelfmoord, is nog onduidelijk.

Actueel reisadvies Arriva/ NS:



Tussen Groningen en Assen is er een verstoring in de treindienst door een aanrijding met een persoon. De treinen rijden weer nu.