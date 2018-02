16-02-2018, Patrick Wind 112gr.

Ongeval letsel Helperpark Groningen (Video)

Groningen - Op het Helperpark in de stad heeft vrijdagavond een ongeval plaatsgevonden. Ter plaatse bleek het te gaan om een auto contra fietser. De traumahelikopter werd halverwege geannuleerd.

Er viel 1 gewonde. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis voor behandeling. Over de oorzaak is niks bekend.