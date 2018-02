16-02-2018, Martin Nuver 112Gr.

Auto raakt naast de A7 bij Groningen

Groningen - Vrijdagavond rond 22:50 uur heeft op de A7 bij hectometerpaal 205,1 links een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Dat was aan het begin van de afrit naar de Euroborg. Rijkswaterstaat beveiligde het wegvak.

Een vrouw draaide door nog onbekende oorzaak een paar keer om de as met haar auto en raakte toen de zijkant van de vangrail. Ze had linksvoor flinke schade. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de auto geborgen. Het is onduidelijk of gladheid een rol speelde.