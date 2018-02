17-02-2018, redactie & Facebook Ommelanden West Politie

Stroomstootwapen in testfase 302 keer ingezet

Nederland - Agenten die het afgelopen jaar proefdraaiden met het stroomstootwapen, zetten dit geweldsmiddel 302 keer in. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de pilot die in februari 2017 begon.