16-02-2018, Politie.nl

Aangetroffen sporen in huis Groningen niet van Halil Erol

Steenwijk/ Groningen - De in november 2017 aangetroffen sporen in de woning aan de Doornbosheerd blijken, na uitgebreid onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut, niet van Halil Erol te zijn.

In de woning werd destijds onderzoek verricht naar aanleiding van informatie die bij de politie was binnengekomen. Hierbij werden verschillende sporen veilig gesteld in ingezonden voor onderzoek. De tot nu toe onderzochte sporen bleken niet van Halil Erol te zijn. Op 17 november 2017 werd een 39-jarige inwoonster van Groningen aangehouden in het kader van dit onderzoek maar zij werd reeds op 23 november weer in vrijheid gesteld. Zie ook