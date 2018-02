17-02-2018, 112Groningen.nl

Brandweer controleert schoorsteenpijp na rookontwikkeling in woning

Schildwolde - Zaterdagochtend om 10.33 uur moest de brandweer van Slochteren en de hoogwerker bemanning uit Hoogezand uitrukken naar de Hoofdweg in Schildwolde voor een schoorsteenbrand.

De brandweer heeft bij aankomst de schoorsteenpijp gecontroleerd omdat de bewoonster de situatie niet vertrouwde nadat er rookontwikkeling in de woning was waargenomen. De brandweer heeft de schoorsteenpijp gecontroleerd en vervolgens de bewoonster het advies gegeven om de schoorsteenpijp te laten controleren op eventuele lekken.

Nadat zeker was dat er geen brand was kon de brandweer van Slochteren terug keren naar de kazerne, de hoogwerker is kort ter plaatsen geweest maar kon vrijwel gelijk terug keren naar de kazerne.