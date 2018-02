17-02-2018, Ina Kiel/112Groningen.nl & Meternieuws.nl

Gewonde bij ongeval Westerstraat in Ter Apel (VIDEO)

Ter Apel - Op de Westerstraat in Ter Apel is zaterdagmiddag één persoon gewond geraakt nadat deze met zijn auto tegen een boom botste.

De traumahelikopter werd ingezet en verleende medische assistentie voor de ambulancedienst. De Voa deed een technisch onderzoek. De oorzaak is nog onduidelijk.