Reptiel gered uit brandend vakantiehuisje

Nieuwediep (Drenthe) - Bij een vakantiepark aan de Oude Tolweg in Nieuwediep is zondagmiddag om 15:20 uur brand uitgebroken in een vakantiehuisje. Er was veel rookontwikkeling. Drie brandweer korpsen kwamen ter plaatse waaronder Veendam.