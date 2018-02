18-02-2018, Joey Lameris/112Gr.

Vreemde lucht in restaurant

Groningen - De brandweer van de stad werd zondagavond rond 18:40 uur opgeroepen voor een vreemde lucht in een restaurant aan de Folkingestraat.

Toen de brandweer ter plaatse was ging men in het restaurant op onderzoek uit. De brandweer heeft een meting verricht maar kon niks vinden. De oorzaak van de vreemde lucht is niet bekend. De brandweer keerde na 10 minuten weer terug naar de kazerne.