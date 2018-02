19-02-2018, Facebook Ommelanden West Politie

Getuigen gezocht van inbraak te Oldekerk

Oldekerk - Zaterdag 17 februari 2018 tussen 17:15 uur en 22:30 uur is er een inbraak in een vrijstaande woning geweest aan het Hoendiep te Oldekerk.

Men heeft zich toegang tot de woning verschaft door de achterdeur open te breken. De gehele woning was doorzocht. Het is op dit moment nog niet bekend wat er allemaal is weggenomen.

Mogelijk heeft iemand iets bijzonders gezien tussen die tijdstippen of de dagen ervoor. Mocht dit zo zijn, meld u zich dan via 0900-8844.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl