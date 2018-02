19-02-2018, Politie.nl

Wie herkent deze pinner met gestolen bankpas? (Video)

Leek - De politie stelt een onderzoek in naar een inbraak in een woning in Leek. Inbreker(s) zagen kans om door een raam naar binnen te klimmen en goederen te stelen.

Op maandag 18 december 2017 tussen 14.00 uur en 18.30 uur werd er ingebroken in een woning aan de Goldbergsingel in leek. De dader(s) is/zijn via een raam naar binnen geklommen. De woning werd doorzocht en als buit zijn sieraden en een bankpas gestolen.

Met deze bankpas werd bij een bank in Leek geld gepind. De bewakingscamera maakte opnames van de verdachte die gebruik maakte van de bankpas. De politie wil graag in contact komen met mensen die deze persoon denken te herkennen of die meer informatie hebben over deze inbraak.

Contact politie.



De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven 0800 – 7000.