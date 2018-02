19-02-2018, Redactie

Reddingboot Gebroeders Luden op 112GroningenDag

Groningen - De reddingboot Gebroeders Luden is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met een stand op de 112GroningenDag in MartiniPlaza in Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

De reddingboot Gebroeders Luden is één van de 5 boten van het type “Carlot”. De Gebroeders Luden meet 21 bij 4 meter en is in 1965 gebouwd op de werf van de Gebroeders Niestern te Delfzijl, en is bekostigd uit het legaat van de heer J.W.A. Luden n.a.v. het verdrinken(21 juli 1924) van diens broer Hendrik in de Noordzee.

Zij kwam in 1965 in de vaart op het station Oostmahorn als opvolger van de legendarische zelfrichtende reddingboot Insulinde. De voortstuwing gebeurt door middel van twee 8 cilinder Kromhout motoren Type 8TS117.

Toen in 1969 de Lauwerzee werd afgesloten is de Gebroeders Luden naar Lauwersoog verhuisd. In 1996 werd een snellere reddingboot op Lauwersoog gestationeerd en werd de Gebroeders Luden en twee zusterschepen verkocht aan de IJslandse reddingmaatschappij(ICE-SAR). Na 9 jaar IJsland kwam de Gebroeders Luden terug waar zij hoort, op Lauwersoog. In 2006 werd de Stichting tot Behoud opgericht en de Gebroeders Luden aangekocht van de KNRM. Met in de KNRM periode 967 geredden.

Dit jaar is er de mogelijkheid om de expositie te bekijken over de Insulinde, deze is ingericht in ons onderkomen aan de Haven 20, Lauwersoog. De expositie is in bruikleen van het Reddingmuseum. U kunt hier terecht elke dinsdag van 1 april tot 31 oktober. Ook is het mogelijk om dit te combineren met een vaartocht met de Gebroeders Luden. Op de 112Groningendag staan wij met een stand met verkoop van maritieme artikelen en de mogelijkheid om donateur te worden van onze Stichting.

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag