19-02-2018, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Automobilist belandt met auto en aanhanger in de sloot

Nieuw Beerta - Op de A7 tussen Winschoten en Bad Nieuweschans is maandagmiddag een automobilist met zijn auto en aanhanger in de sloot belandt. Dit gebeurde nadat hij door een onbekende reden van de weg raakte.

De bestuurder is onderzocht in een ter plaatse gekomen ambulance, hoe het met hem gaat is onbekend. Berger Fruitema heeft de combinatie afgesleept.