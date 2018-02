24-02-2018, Joey Lameris/112Gr.

Sloop Holland Casino voltooid

Groningen - De sloop van het Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep is nu voltooid.

De afzettingen worden binnenkort weggehaald waardoor er ook weer twee rijbanen beschikbaar zijn voor het verkeer.





De verwachting is dat het terrein halverwege maart wordt opgeleverd aan de Gemeente. Wat de gemeente er mee gaat doen is nog onbekend. Ook waar een nieuwe Holland Casino moet komen is nog onduidelijk.

