19-02-2018, Romke Notenbomer/112Marum

Rookpluim laat brandweer uitrukken naar Karwei

Opende - Maandagavond werden de brandweerkorpsen van Marum en Surhuisterveen opgeroepen voor brand in een winkelpand aan de Wending in Opende.

Een passant op de Scheiding had een rookpluim waargenomen dat vanuit het pand van de Karwei kwam. Hierop werden de korpsen van Marum en Surhuisterveen opgeroepen. Om zich toegang tot het pand te verschaffen, moest de toegangsdeur worden geforceerd.

Even later kwam ook de hoogwerker uit Drachten ter plaatse. om via het dak het pand te inspecteren. Wat nu precies de oorzaak van de brandlucht was, is niet bekend. Mogelijk dat een houtkachel in de buurt en de laaghangende mist een oorzaak is.