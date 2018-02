20-02-2018, Politie Stadskanaal (Twitter)

Vrachtwagen blokkeert tijdelijk N374

Stadskanaal - Een vrachtwagenchauffeur die dinsdagmorgen wilde keren op de N374 tussen Stadskanaal en Nieuw-Buinen kwam even wat later aan op zijn bestemming. Hij kwam vast te zitten en niemand kon er meer bij langs.

Hij was verkeerd gereden en dacht even snel te kunnen draaien. Het is onbekend wat hij vervoerde. Berger Keizer heeft de vrachtwagen uiteindelijk weer losgetrokken.