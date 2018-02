20-02-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Woningoverval Erasmusweg Hoogezand (Video)

Hoogezand - Bij een woningoverval aan de Erasmusweg is dinsdagavond rond 19:30 uur niemand gewond geraakt.

De dader gebruikte een vuurwapen. Wat er buit is gemaakt is op dit moment nog onduidelijk. Naar de verdachte werd gezocht, maar werd niet meer gevonden. De politie stelt een nader onderzoek in.