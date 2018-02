21-02-2018, Romke Notenbomer/112marum

Twee gewonden bij frontale aanrijding (Video)

Marum - Bij een frontale aanrijding zijn woensdagmorgen twee personen gewond geraakt.

Op de Parallelweg in Marum waren woensdagmorgen twee auto's frontaal in botsing gekomen. Bij de botsing raakte een persoon bekneld, welke door de brandweer van Marum en het personeel van de ambulance is bevrijd. De bestuurster is later met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis.

Ook de andere bestuurder is later naar een ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. De auto's die bij de aanrijding total loss raakten zijn later afgesleept door een bergingsbedrijf. De weg is later schoongeveegd door een veegmachine van de gemeente Marum.

Door het ongeval en het onderzoek door de VOA was de weg geruime tijd afgesloten voor het verkeer. Door het ongeval ontstond er op de A7 in de richting van Drachten een kijkersfile van enkele kilometers.