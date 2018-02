21-02-2018, Oogtv tekst en Harendekrant.nl & archieffoto 112Gr.

Betonblokken lanceren soms auto’s

Groningen - De witte betonblokken in de wegbermen van de Winschoterweg tussen Groningen en Waterhuizen veroorzaken regelmatig ongelukken, meldt Haren de Krant.

Ze zijn er door de gemeente Groningen neergelegd om bermparkeren te voorkomen. Auto’s die even van de weg raken worden gelanceerd en landen op de kop. De krant geeft hiervan meerdere voorbeelden. Bij de Gemeente Groningen reageert men laconiek op de ernstige aanrijdingen, aldus Haren de Krant. Woordvoerder Peter Duzink zegt: “Er zijn bij ons geen meldingen bekend van ongevallen op de Winschoterweg, die verband houden met deze betonblokken.

We overwegen dan ook niet om deze situatie te veranderen of de blokken weg te halen.” Vorig jaar legde Duzink uit waarom de blokken er liggen: “Het zijn bermbeschermers, die moeten voorkomen dat vrachtwagens daar in de berm parkeren.

Nee, ik weet eigenlijk niet waarom vrachtwagens daar in die berm zouden willen parkeren. Maar het gebeurde daar waarschijnlijk wel. Die blokken moeten dat voorkomen.” (Oogtv tekst)

