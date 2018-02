21-02-2018, DitisRoden.nl/Amber van Kampen

Uitslaande brand in drentse Westervelde (Video)

Westervelde (Noordenveld) - Aan de Olde Hofweg in Westervelde is woensdagavond rond 19:30 uur een uitslaande brand uitgebroken in een boerderij.

Het rieten dak van de woning stond al snel in lichterlaaie. Verschillende brandweerkorpsen, waaronder brandweer Roden zijn opgeroepen om de brand onder controle te krijgen. Hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn, is niets over bekend.