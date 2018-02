21-02-2018, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Ongeval op de N372 bij Leek (Video)

Leek - Op de provinciale weg, N372 tussen Leek en Nietap zijn woensdagavond rond half 9 in de tunnel twee auto's frontaal op elkaar gebotst.

De hulpdiensten waaronder, politie, brandweer en twee ambulances zijn na het ongeval met spoed ter plaatse gekomen om hulp te verlenen.

De inzittenden van beide voertuigen zijn in de ambulance onderzocht en één persoon is meegenomen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Tijdens de hulpverlening en berging van de voertuigen is de weg volledig afgesloten.

Vanwege behoorlijke olie lekkage zal het wegdek gereinigd worden en zal de afsluiting nog enige tijd duren. Doordat één van de bestuurder vermoedelijk op de verkeerde weghelft is beland zijn de voertuigen op elkaar gebotst.